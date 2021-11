Mishandelde voetballer nog in ziekenhuis, politie hoopt via beelden bij verdachte uit te komen

TIEL - De voetballer van het tweede elftal van het Tielse RKTVC die zondag tijdens een wedstrijd werd mishandeld op het veld, ligt nog in het ziekenhuis. De Tielenaar is dusdanig gewond dat hij zelf geen aangifte heeft kunnen doen.

,,Het onderzoek naar de mishandeling is volop gaande”, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Er zijn beelden veiliggesteld en we hebben getuigen gehoord. Dit alles moet ons helpen om bij een verdachte uit te kunnen komen. Op dit moment is dat nog niet het geval. Er is nog geen aanhouding verricht.”

Een speler van RKTVC 2 werd zondagmiddag op sportpark De Ridderweide aan de Wadenoijenlaan tijdens de wedstrijd tegen het derde elftal van CHC uit Den Bosch ernstig toegetakeld, raakte volgens getuigen buiten bewustzijn en moest per ambulance worden afgevoerd naar Ziekenhuis Rivierenland.

Rumoer om meegereisde supporters

Eerder op de dag was er al rumoer ontstaan bij de ingang van het sportpark, omdat meegereisde supporters van de Brabantse ploeg zich toegang hadden verschaft. Hun aanwezigheid op het terrein van RKTVC was in strijd met de geldende coronamaatregelen.

Quote Het gaat nog niet goed met hem, we kunnen alleen maar hopen dat er snel verbete­ring optreedt. Herman van Barneveld, secretaris RKTVC

,,We leven mee met de familie van het slachtoffer”, vertelt secretaris Herman van Barneveld van de Tielse vereniging dinsdagmiddag. ,,Het gaat nog niet goed met hem, we kunnen alleen maar hopen dat er snel verbetering optreedt. Als club houden we nauw contact met zijn moeder. We zijn nog steeds van slag na wat er is gebeurd en dat geldt in het bijzonder voor de spelers en begeleiders van ons tweede elftal.”