Mister Golfkar rijdt mensen naar Ziekenhuis Rivierenland: ,,Die kar is gewoon mijn kindje”

Toen ik naar het ziekenhuis belde voor een gesprek met u, werd al direct geroepen: ‘Ah, mister Golfkar!’

,,Ja, zo sta ik hier bekend. Vind ik wel een compliment! Het is gewoon mijn ding. Thuis zeggen ze weleens: eerst komt de golfkar, dan de rest. Ik heb ook een pet met daarop ‘golfcar service'. Ik had het erover met een patiënt die hier in het ziekenhuis lag dat ik nog een sponsor zocht voor die dingen. Hij zei: ga ik voor je regelen. Later kwam hij aan met een doos met twintig petten.’’



Vertel, hoe belandt een ex-vrachtwagenchauffeur vanuit de cabine op een golfkarretje bij Ziekenhuis Rivierenland?

,,Ik lag hier in 2007 met een herseninfarct. Eén van de verpleegkundigen zei: vrijwilligerswerk is iets voor jou. Daar was ik niet zo'n voorstander van.’’



Want?

,,Ik dacht: dat is voor instanties en bedrijven die er misbruik van maken. Die de vrijwilligers meer laten doen dan ze volgens hun functie moeten. Uiteindelijk heb ik mezelf hier toch maar aangemeld. Eerst op de afdeling, als gastheer. B4, neurologie, waar ik zelf ook lag met het infarct. Ik deed er de bloemen en planten, verzorgde de post, maakte een praatje met de patiënten. Twee jaar later kwam de golfkar: of het niks voor mij was daarop te rijden. Ja hoor, dat buitengebeuren wilde ik wel proberen.’’