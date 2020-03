Moeder ziet gestolen fiets op Marktplaats en tipt politie: twee arrestaties

Het rijwiel was enkele dagen eerder ontvreemd. De politie ging met de tipgeefster als zogenaamd geïnteresseerde klant naar de aanbieder in Tiel.



Het bleek inderdaad om de bewuste fiets te gaan, waarna de agenten in actie kwamen. De verdachte probeerde nog te vluchten maar dat werd voorkomen. Een tweede verdachte zat in een auto bij de plaats waar de ontmoeting was gepland. Hij is ook aangehouden. De inhechtenisneming is op de foto te zien.



In de auto vond de politie ook nog een hoeveelheid harddrugs.