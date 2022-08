Moeten katten Billy en Frenky ook uit elkaar nu baasjes scheiden? ‘Ze horen bij elkaar’

Vanuit Tiel zoeken naar biologi­sche opa: de Duitse soldaat die oma bezwanger­de

Oma in Tiel had in de Hongerwinter, zo rond haar 20ste verjaardag, een heimelijke affaire met een Duitse soldaat. Ze raakte zwanger en kreeg een zoon Hennie. Het was toen een schande en dat bleef het in de 65 jaar daarna. Er werd niet over gesproken. Oma’s kleinzoon Werner van Beusekom (46 jaar) probeert nu te achterhalen wie zijn opa was.

