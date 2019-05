Mogelijke doorbraak aanslag op Tielse ambtenaar: inval bij oudijzerboer

TIEL - In het onderzoek naar de aanslag op een Tielse ambtenaar heeft de politie een grootschalige inval gedaan in Culemborg. Daar is het huis van een 54-jarige man doorzocht. De man is niet aangehouden maar bronnen stellen tegenover de Gelderlander dat de politie de man op de korrel heeft in verband met de aanslag.