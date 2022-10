Momenteel 225 Betuwse bedrijven in de wacht voor elektriciteit

Bouwen op veilingter­rein Tiel: buren, Prorail en waterschap voorzien problemen

Het plan om een kleine 350 appartementen op het voormalige veilingterrein in Tiel te bouwen, stuit op uiteenlopende bezwaren van direct omwonenden, spoorbeheerder Prorail en met name Waterschap Rivierenland. Er is vooral grote zorg over de afwatering en schade door heiwerkzaamheden.

15 oktober