Monumentale woning met rieten dak verwoest door brand in Zennewijnen

Hond Aura at een satéprik­ker van 15 centimeter: ‘Je ziet dat je dier vreselijke pijn heeft, maar niemand kan iets vinden’

7 juni TIEL - De Tielse hond Aura had al tweeënhalve week vreselijke pijn. Niemand wist wat er aan de hand was. Tot afgelopen zaterdag. Er bleek een satéprikker van 15 centimeter in haar lijfje te zitten. Haar baasje Yvonne Son-Stolk roept nu iedereen op om niet meer zomaar afval weg te gooien.