Mooiste villa van Tiel voor 1,7 miljoen euro verkocht: ‘Oef, dat lag heel gevoelig’

Om die reden zullen de regenten van de stichting Burgerweeshuis geen traan laten om het afstoten van het laatste vastgoed. Integendeel zelfs, want ze vormen een liefdadigheidsinstelling en zijn geen pandjesbazen. ,,En we zijn blij dat er weer jeugd in komt”, zegt Ray Peters van de stichting. ,,Mooier kan het niet.”

Wie door de bijna 120 jaar oude villa, ingeklemd tussen gemeentehuis en Sint Maartenskerk, loopt, proeft twee sferen. De één uit 1905, toen het Burgerweeshuis gebouwd werd. Als vervanging voor de veel kleinere voorganger aan het Hoogeinde.



De andere sfeer is uit de jaren zeventig, toen heel veel ‘functioneel verbouwd’ is en allerlei vergader- en kantoorhokjes getimmerd zijn. ,,De Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed is er blij mee dat we al die jaren 70-bouwsels eruit gaan slopen”, zegt manager Peter van Essen van Thius. ,,Behoud van deze bijzondere villa in de stad is dan ook een subdoel voor ons.”