Motorrijder gewond door ongeval op A15, weg weer vrij

Wat er precies gebeurd is, was kort na het ongeval nog onduidelijk. Door het motorongeluk is in de richting Gorinchem een flinke file ontstaan tussen Ochten en Tiel.



Het verkeer werd ruim een uur over een baan langs het ongeval geleid. Verkeer vanuit Nijmegen in de richting van Gorinchem kreeg het advies via de A50 en A12 te gaan. Na 10.00 uur loste de file geleidelijk op en werd de omleiding opgeheven.



De motor is afgevoerd door een berger. Vanwege het ongeval was de A15 tijdelijk afgesloten in verband met de landing van de traumaheli.