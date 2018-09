Muziektolken laten ook dove festivalgangers genieten van Appelpop

Het idee kwam van Jessica de Waard (25) uit Eindhoven. Ze is initiatiefnemer van Muziektolk hoort erbij! Via dat platform zoeken ze erkenning en pleiten ze voor meer medewerking van concertorganisatoren. ,,Als slechthorende heb je jaarlijks een aantal tolkuren. Die kan je inzetten voor bijzondere gelegenheden, voor een feest of zo als vandaag voor een festival.’’