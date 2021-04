Na 45 jaar verkopen Michel en Margriet restaurant De Betuwe: ‘Je moet in kansen denken’

De tap van de nieuwe bar in restaurant De Betuwe is nooit gebruikt.



Zo onverwacht kwam voor eigenaren Michel en Margriet van Heesch - gastheer en -vrouw in hart en nieren, met gezelligheid als belangrijkste uitgangspunt - de interesse in overname van hun terrein, en dus ook het restaurant, aan de Hoog Kellenseweg. Daarmee komt er een einde aan een etablissement waar heel Tiel weleens is geweest.



Op 1 mei is het 45 jaar geleden dat De Betuwe begon. En dan komt er nu, als alles gaat zoals gepland, een einde aan. De buurman wil zijn zaak uitbreiden en toonde serieuze interesse in uw terrein.

Michel: ,,We hebben er toch wel een paar nachtjes over geslapen; en er ook wel een slapeloos nachtje over gehad.’’ Margriet: Maar de zaak wordt niet verkocht, omdat we het niet kunnen bolwerken of er geen zin in hebben of er klaar mee zijn. De buurman kwam ineens en wij dachten: waarom niet?’’



Ondernemen is vallen en opstaan. Zijn jullie weleens gevallen?

Margriet: ,,Nooit hard. Maar wel dat we... Als je stopt met Betuwe Events (een evenementenbureau waar het stel een aantal jaren geleden mee begon, JvE) is het wel jammer. Je begint daar niet mee om het dan aan iemand over te dragen, zoals we hebben gedaan. Zo heb je altijd we dingen gedaan die niet helemaal gelukt zijn.’’



Michel: ,,We zijn allebei wel van schouders eronder en gaan. We hebben dit bereikt door in eerste instantie verschrikkelijk lang en hard te werken, maar daar alleen red je het niet mee.’’