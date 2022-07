Na een halve eeuw wachten is het zover: fietstunnel onder spoor Tiel dankzij 12 miljoen van het Rijk

Opvang in leegstaand gebouw in Passewaaij is ‘echt alleen voor Oekraïners’

TIEL - De opvang van Oekraïners in een leegstaand complex in de Tielse wijk Passewaaij is tijdelijk en louter en alleen voor deze oorlogsvluchtelingen. Volgens burgemeester Hans Beenakker komen er daarna geen andere vluchtelingen of asielzoekers in.

1 juli