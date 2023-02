Naast harde ballen nu ook snelle pijlen en kleurige kwasten in nieuwe thuishaven De Teerling

met videoWat boogschieten, jeu de boules en de schilderkunst met elkaar te maken hebben? Doorgaans niets, behalve dan in Tiel. Jeu-de-boulesclub De Teerling gaat in het nieuwe onderkomen meer activiteiten aanbieden dan alleen ‘ballen gooien’. Vrijdag is de opening.

De Teerling, ruim 35 jaar oud, telt ongeveer honderd leden en de afgelopen vijf jaar zijn ze druk geweest met de bouw van een nieuw onderkomen, pal naast de voetbalvelden van TEC.

,,Eerst één halgedeelte in 2018, toen de ontmoetingsruimte – nee, het heet hier géén kantine – in 2020 en het afgelopen jaar hebben we de tweede speelhal eraan vastgebouwd”, zegt voorzitter Ed Roelofs.

Kosten: 300.000 euro, waarvan 43.000 euro door de rijksoverheid werd bijgedragen en 30.000 euro door de gemeente. Ook kwam er liefst 85.000 euro binnen als gift van de stichting Oud Burger Mannen en Vrouwenhuis.

Quote Mét daglicht en dat is ook al een zeldzaam­heid Ed Roelofs

Het is veel geld. ,,Maar daarvoor hebben we wél een prachtige, up-to-date accommodatie, die je zelden ziet in Nederland. Mét daglicht en dat is ook al een zeldzaamheid: de meeste van de 175 clubs die lid zijn van de landelijke bond spelen in een Romneyloods.” Dat is een makkelijk op te bouwen loods in de vorm van een halve cilinder.

Volledig scherm Jeu-de-boulesclub De Teerling opent vrijdag een nieuw onderkomen waarin ook een schilderclub en een boogschuttersclub komen. Van links naar rechts: vooraan de schilderdames Greet Roelofs en Eke de Jong; en Bert Olthof. Achteraan voorzitter Ed Roelofs en handbooginstructeur Jan Buhling. © Raphael Drent

Geen plek meer voor schilderliefhebbers in schoolruimte

Een prachtige thuishaven, die echter door de veelal 60-plusleden lang niet alle dagdelen wordt gebruikt. Dus denken ze praktisch bij de jeu-de-boulesclub. Roelofs: ,,Het Schilderatelier was een clubje van een kleine tien liefhebbers, gevestigd in een Passewaaijse school; maar zij moesten er weg. Dus waren ze hier welkom, ook al is dat groepje door verhuizingen en natuurlijk verloop nu even wat kleiner.”

De Teerling haalde recentelijk ook een groter gezelschap binnen: handboogclub Allez Tirez. ,,Onze oud-voorzitter geeft schietcursussen bij het Eiland van Maurik en het Lingecollege. Vooral vanuit de scholengemeenschap kwam de vraag of er niet méér mee kon worden gedaan”, licht Roelofs toe.

Vrijwel alle ‘hardeballengooiers’ zijn pensionado

En zo staan er sinds enkele weken af en toe boogschutters op de baan, om pijlen met dik 200 kilometer per uur af te vuren. Met in korte tijd al 23 leden, en de verwachting is dat dit aantal snel richting de 50 gaat. ,,En het haalt onze gemiddelde leeftijd omlaag”, zegt Roelofs lachend. Want vrijwel alle ‘hardeballengooiers’ zijn pensionado, de schutters hebben doorgaans Abraham nog lang niet gezien; de jongste is 10 jaar oud.

Quote De handboog­schut­ters halen de gemiddelde leeftijd van De Teerling flink omlaag, de jongste is 10 jaar Ed Roelofs, voorzitter jeu de boulesclub De Teerling

Roelofs: ,,Zo is De Teerling een vereniging geworden waarbij meerdere sporten en activiteiten onderdak hebben gevonden. En is dit mooie gebouw stilletjes aan een soort multifunctionele ruimte geworden.”

deteerling.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.