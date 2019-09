Nachtelijke optocht van Fruitcorso is een feestje van jongeren

Tielenaar maakte stiekem foto's op set A Bridge Too Far

8:03 TIEL - Hoewel Jan Weerts (63) uit Tiel de slag om Arnhem zelf niet meemaakte, herbeleefde hij alles dertig jaar later van dichtbij. De student medicijnen meldde zich samen met studievrienden aan als figurant voor de film A Bridge Too Far. Wat begon als een bijbaan, eindigde in een obsessie.