Neder-Betuwe eensgezind over opkrikken vaccinatiegraad

Het is een gevoelig onderwerp in de gemeente waar veel bevindelijk gereformeerden hun kinderen niet inenten. Met krap de helft van de kinderen, heeft Neder-Betuwe een hele lage vaccinatiegraad. Dit houdt een risico in voor kinderen die niet ingeënt zijn. Maar het geeft ook een grotere kans op uitbraken van ziekten die voor anderen gevaarlijk zijn.

Prikplicht

De PvdA zwengelde de discussie aan. De partij wil met scherpere communicatie aan jonge ouders en aan tieners - die daar vanaf hun twaalfde zelf een stem in hebben - zorgen dat de vaccinatiegraad omhoog gaat. De VVD deed daar nog een schepje bovenop door een 'prikplicht' te suggereren. ,,Mijn keuze om niet te prikken houdt op als ik een ander in gevaar breng", stelt Niels van Andel. ,,De overheid mag ingrijpen wanneer er gevaar dreigt voor een grote groep."

Voorzienigheid

Voor de SGP telt de vrijheid van godsdienst en geweten zwaar. ,,Voor hen die in afhankelijkheid van de here God en in vertrouwen op zijn voorzienigheid tegen inenten zijn, moet die ruimte er zijn", aldus Waasdorp. ,,Het kan niet zo zijn dat iemand bij een forse ingreep in zijn lichaam nadrukkelijk tegen zijn levensinstelling in moet gaan."

Voorlichting

Daarbij vindt de partij dat de voorlichting via de GGD al prima geregeld is. Wethouder Herma van Dijkhuizen bevestigt dat. ,,99,9 procent van de jonge ouders krijgt bezoek van een jeugdarts waarbij nadrukkelijk over vaccinatie gesproken wordt. Na twee maanden volgt het consultatiebureau waarbij er ook weer veel aandacht voor is. Zij belichten de medische kant, mensen weigeren om andere redenen."

Toch is er wel verbetering mogelijk. Bijvoorbeeld bij de HPV-vaccinatie voor tienermeisjes. ,,Daar wordt op de middelbare school absoluut niet over gesproken", weet Anke Groeneveld van Gemeentebelangen. ,,Bij mijn dochter in de klas zijn maar drie kinderen ingeënt."

Andere talen

Het aantal ouders dat niet laat inenten uit angst voor bijwerkingen stijgt. Meer goede voorlichting moet nepnieuws tegengaan. Ook wordt gedacht aan voorlichting in andere talen voor arbeidsmigranten of vluchtelingen. Van Dijkhuizen verwacht dat er vanaf 2019 bij de GGD nog wat meer ruimte voor specifieke programma's voor Neder-Betuwe komt.