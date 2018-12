Negen mensen aanwezig bij ‘gele hesjes’ demonstratie in Tiel

Gele Hesjes gaan zaterdag ook in Tiel demonstre­ren

7 december TIEL - Net als in Arnhem gaan in Tiel zaterdag mensen met gele hesjes de straat op. Via een Facebookpagina roept Astrid Bello mensen op om vanaf 11.30 uur vanaf de Waalkade mee te wandelen in een vreedzame mars om zo te demonstreren tegen dit kabinet.