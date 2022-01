Neppe Forum-accounts op Twitter proberen Tiel op verkeerde been te zetten: ‘Mensen over wie ze spraken, kennen we niet’

Project Anders Wonen mag beginnen: gemeente­raad Tiel geeft groene licht voor zes woonunits

TIEL - Zes Tielenaren die moeite hebben om in een reguliere omgeving te wonen zijn binnenkort welkom op een speciaal terrein Anders Wonen langs de Lingeweg in Tiel. De gemeenteraad stemde woensdagavond laat uiteindelijk in met het plan, dat ook het aanplanten van een voedselbos behelst. Hoe het terrein beheerd gaat worden wordt later in overleg met de omgeving beslist.

