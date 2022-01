Neppe Forum-accounts op Twitter proberen Tielenaren op verkeerde been te zetten: ‘Mensen over wie ze spraken, kennen we niet’

Twijfel in Tiel: haalt de coalitie de verkiezin­gen wel na de breuk in de VVD?

TIEL - De oppositie in de Tielse gemeenteraad twijfelt hardop of de nieuwe coalitie in Tiel het wel uitzingt tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Maar volgens de coalitiepartijen is er geen enkel probleem en willen alle partijen ’in het belang van Tiel’ doorgaan.

17 december