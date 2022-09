Nico Baars nieuwe directeur van Agnietenhof en Zinder: ‘Je bent er voor de mensen’

update Ziekenhuis CWZ doet onderzoek naar 1,7 miljoen euro die cardiolo­gen kregen van medische bedrijven

Ziekenhuis CWZ in Nijmegen is een onderzoek begonnen naar de 1,7 miljoen euro die cardiologen hebben ontvangen van medische bedrijven. Deze bedrijven zijn ook leverancier van het ziekenhuis. De medici hebben het bestuur niet op de hoogte gebracht van de betalingen, terwijl dat wel had gemoeten. Cardiologen van het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate hebben wel volgens de regels gehandeld.

16 september