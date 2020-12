Niemand wil een zwarte kat, poezen Eva en Daan uit Tiels asiel moeten daar verandering in brengen

update Man zwaarge­wond door opzettelij­ke aanrijding na ruzie met 23-jarige

2 december KAPEL-AVEZAATH - Een man is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een opzettelijke aanrijding na een ruzie in Kapel-Avezaath, even ten westen van Tiel. De automobilist, een 23-jarige man uit Soest, is aangehouden. Hij wordt verdacht van zware mishandeling.