Niet dansen maar zitten aan tafel: Lingecollege krijgt diner in plaats van eindexamenfeest

Dat laat docent Coen van Ommeren desgevraagd weten. Hij is een van de organisatoren van het jaarlijkse gala van de middelbare school. ,,Als school willen we een alcoholvrij feest’’, zei hij eerder. ,,De vraag is hoe je dat kunt afdwingen.’’ Want ook al wordt er op het feest zelf geen alcohol geschonken, leerlingen kunnen van tevoren indrinken. ,,Controleren kan, maar dan ben je op zo’n feest meer politieagentje.’’

Plannen voor feest

Kinderen regelen zelf gala

Scholen in de regio maken andere keuzes. Onder meer het Lek en Linge met locaties in Geldermalsen en Culemborg hanteert een alcoholvrij beleid, ook als de jongeren 18 jaar of ouder zijn. Op het Van Lodenstein College in Kesteren organiseert de school niks: kinderen regelen elk jaar zelf een gala. ,,Wij beginnen er niet aan: dan heb je ook geen discussie over zaken als wel of geen alcohol schenken’’, aldus locatiemanager Henk van Eckeveld.