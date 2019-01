Niet verkrachting maar wel de poging bij het Tielse meisje (14) bewezen

De aanklager had 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk geëist, maar dan voor een daadwerkelijke verkrachting en niet alleen en poging. De ouders van het meisje die een avondje weg waren geweest, vonden haar bewusteloos en ontkleed op haar slaapkamer, in een plas braaksel. Pas de volgende ochtend kwam de Tielse bij kennis in het ziekenhuis. Zij had de avond ervoor met de 23-jarige afgesproken via berichtenservice Messenger van Facebook.