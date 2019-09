Nieuw boek van Tielse auteur van Het Schnitzelparadijs: ‘Eigentijds? Ik behoor tot doelgroep Omroep Max’

Alle drie deze boeken van Boudou zijn ook verfilmd. Het Schnitzelparadijs werd in 2005 zelfs de best bezochte Nederlandse film in de bioscopen.



Twee nieuwe boeken

In een interview met de Gelderlander in 2017 kondigde Boudou al aan te werken aan twee nieuwe boeken: een voor jongeren en een voor volwassenen.



,,Het boek voor de jongeren kan ik snel schrijven’’, zei de geboren Tielenaar destijds: ,,Dat is een soort film op papier met korte scènes.’’