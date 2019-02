Nieuwe namen Appelpop: Navarone en Davina Michelle

Beschonken dader (19) bekende aanrijding pas bij zesde verhoor: ‘ik was in paniek’

16:17 ARNHEM – Tot vijf keer toe zei de toen nog negentienjarige chauffeur uit Tiel dat niet hij maar een ander de fietsster had aangereden. Bij zijn zesde verhoor gaf hij toe. Hij was degene die, onder invloed van alcohol, een vluchtheuvel op de Kijkuit in Tiel links was gepasseerd en het slachtoffer voor haar leven heeft getekend.