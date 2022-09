Niki (47) schrijft survivalgids vol tips voor (ex)-borstkankerpatiënten

Het is augustus 2020 wanneer Niki van de Ven een knobbeltje in haar borst voelt. ,,Intuïtief wist ik meteen dat het foute boel was”, zegt de nu 47-jarige uit Tiel. Een mammografie en punctie wezen inderdaad uit dat het kanker was, hormonale borstkanker met uitzaaiingen in de lymfe. Haar rit in de rollercoaster was gestart.