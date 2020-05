Niks komt tussen Jan en Bianca, behalve de Spaanse lockdown

Al weken wordt het stel gescheiden door 1600 onoverbrugbare kilometers. Zij zit in het zonnige Mazarrón, hij bij zijn ouders in Tricht.



Klote. ,,Op z’n zachtst gezegd.’’ Het vat volgens Bianca van Gelder de situatie waarin zij en man Jan zitten goed samen.



In januari verruilt het stel, nadat hun volwassen kinderen op zichzelf zijn gaan wonen, hun woning in Tiel voor het goede leven in zuid-Spanje. Op Camposol, in de buurt van de stad Mazarrón, kopen ze twee huizen: de één om in te wonen, de ander voor de verhuur. In de tuin zetten ze twee units neer. Het ene bouwsel gaat als schuur dienst doen, het ander wordt omgetoverd tot massagesalon.



Jan, die in Nederland jarenlang werkte voor een kassenbouwer, heeft een deal gesloten met zijn oud-werkgever. Zes maanden in het jaar kan hij terug naar Nederland om voor zijn oude baas te werken. Bianca draagt met haar massages bij aan het vullen van het huishoudpotje.