Nog twee weekjes geduld voor de Betuwse kers: ‘Het zonnetje van nu is perfect voor de groei’

,,Vorig jaar begonnen we met de pluk op 6 juni, maar door het koude voorjaar beginnen de groene kersen nu pas een heel klein beetje rood te kleuren”, zegt Jolanda Blom. ,,Nu is het zonnetje perfect voor de groei.’’ Er worden nu wel kersen uit Betuwse kassen en buitenlandse kersen verkocht in de fruitstal van De Streeckerij, maar in de Betuwse bongerds zijn de eerste kersenrassen nog lang niet rijp. Bij Blom wordt over een week of twee de Earlise kers, vernoemd naar het Engelse woord early (vroeg), als eerste geplukt in boomgaard De Kerkewaerdt. Deze hartvormige kersen zijn straks opvallend donkerrood van kleur.