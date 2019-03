Nul tips over aanslag op woning ambtenaar Tiel

Tien scholen Rivieren­land gaan e-waste race aan

28 februari BEESD - Tien basisscholen uit Rivierenland gaan de komende weken de strijd aan in de E-waste race. Vorig jaar won basisschool De Bataaf in Tiel de wedstrijd om zo veel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (ook wel e-waste genoemd) in te zamelen.