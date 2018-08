Oefenen met condooms? Dat kan in de 'lovebox' op Appelpop

Daar staan straks medewerkers van de GGD en 'speciaal' getrainde jongeren. Zij willen graag in gesprek met jonge festivalbezoekers over het belang van veilig vrijen. In de zogenoemde 'lovebox' kunnen jongeren oefenen met het gebruik van condooms.



Volgens de GGD is het belangrijk voorlichting te geven over veilig vrijen, omdat een kwart van de jongeren seks heeft zonder condoom. De jeugd vindt het niet altijd even gemakkelijk om over het gebruik van een condoom te praten, stelt de GGD.



Onder de jonge mensen met een relatie zou 'slechts' drie op de tien zich laten testen op een soa voordat de condooms de kast ingaan. 'Hierdoor neemt het risico op verspreiding van soa toe.'