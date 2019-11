,,Of het is één groot complot, of ik ben hartstikke gek”

De gestolen fiets van politiege­zicht Frans is na vier jaar terug: ‘Aangifte doen heeft dus zin’

22 november TIEL - De fiets van politiegezicht Frans Zuiderhoek die vier jaar geleden werd gestolen, is deze week teruggevonden in Tiel. De eigenaar, sinds jaar en dag woordvoerder bij verschillende politie-eenheden, is in zijn nopjes: ,,Aangifte doen via internet heeft dus zin. Hieruit blijkt dat er zeker een kans is dat je je fiets terugkrijgt.’’