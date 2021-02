Olielek van een kilometer in Tielse Stadsgracht: wie is de schuldige?

zorg in rivierenland Corona houdt genadeloos huis in Rivieren­land en dat komt echt niet alleen door de kerkgang

30 januari TIEL - Corona hield meteen en genadeloos huis in Rivierenland. Vooral in West en Neder-Betuwe. Hoe dat kan? Simpelweg verwijzen naar de kerkgang is te kort door de bocht, stellen deskundigen. Bij burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe hakken de overlijdens in zijn gemeente erin: ,,Er gaat zoveel leed mee gepaard.”