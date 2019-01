OM eist 4 jaar cel voor drogeren en verkrachten Tiels meisje

De man die tot voor kort in Culemborg woonde en zijn huidige woonplaats niet openbaar maakt, is eerder veroordeeld voor een verkrachting maar ontkent - ondanks zijn dna op intieme zones - dat hij seks met haar had.



Het meisje werd door haar ouders iets na 22.00 uur ontkleed aangetroffen op haar slaapkamer in een plas braaksel en reageerde nergens meer op. De Tielse kwam de volgende ochtend pas bij kennis in het ziekenhuis, en had bij metingen 3 promille alcohol in haar bloed.



De 23-jarige had met het meisje afgesproken via berichtenservice Messenger van Facebook. Zoals hij meer meisjes had bericht, stelde hij dat hij nieuw was in Tiel en nog niet veel mensen kende. Het meisje stemde toe.