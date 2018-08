OM eist cel en beroepsverbod voor psychiater die seks had met cliënte

ARNHEM/ TIEL - Tegen een 59-jarige psychiater uit Zutphen is donderdag een gevangenisstraf en een beroepsverbod geëist. De man had een seksuele relatie met een vrouw van begin dertig die bij hem in behandeling was in Tiel.

,,Dit kan echt niet”, aldus de officier van justitie. Ze eiste vijftien maanden cel waarvan acht maanden voorwaardelijk. Verder wil ze dat de inmiddels ontslagen psychiater gedurende vijf jaar niet meer mag werken in de gezondheidszorg waarbij contact is met patiënten.

Zeer kwetsbaar

De vrouw was psychisch zeer kwetsbaar toen ze bij de psychiater in behandeling kwam. In oktober 2016 ontstond een seksuele relatie die twee maanden duurde. Ze kwam bij hem thuis, maar ze hadden ook seks in de praktijkruimte in Tiel en in de auto.

De vrouw zag hem als haar redder. Ze voelde zich afhankelijk van hem en was dankbaar voor wat hij voor haar deed, zegt ze in haar verklaring. ,,Ik heb het laten gebeuren. Ik was niet weerbaar.’’

'Enorme spijt'

De verdachte ontkende donderdag voor de rechtbank niet dat hij seks met haar had. ,,Ik wil beginnen te zeggen dat ik enorme spijt heb. Het had niet mogen gebeuren.” Maar hij noemde ook dat het initiatief bij haar had gelegen en dat hij vervolgens verliefd was geworden.

Of de vrouw nou wel of niet avances heeft gemaakt doet er niet toe, zei eerder al het regionaal tuchtcollege. Dat heeft de man geschorst uit het register voor artsen. Ook de officier van justitie houdt de verdachte verantwoordelijk. Hij had duidelijk grenzen moeten stellen. ,,De seksuele relatie is ontstaan door de afhankelijkheidsrelatie.”

Meer relaties

De officier van justitie haalde aan dat de verdachte meer seksuele relaties heeft onderhouden met psychisch kwetsbare, jonge vrouwen. Deze vrouwen waren niet bij hem in behandeling, maar bespraken hun problemen wel met hem. Ze wilden geen aangifte doen.

De advocaat benadrukte dat er van beide kanten sprake was van verliefdheid. Verder stelde hij dat de vrouw als psycholoog zelf ook de gedragscodes kende.