OM eist werkstraf en wil ruim 2 ton van Tielenaar met hennepkwekerij

Echtpaar uit Tiel hoort 4 jaar cel eisen voor illegale adoptie kinderen uit Indonesië

6 oktober TIEL - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank in Arnhem vier jaar cel geëist tegen een echtpaar uit Tiel voor het illegaal adopteren van twee kinderen uit Indonesië. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte, illegale adoptie en mensensmokkel.