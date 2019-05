OM: ‘Vrouw met glaasje op hield Tiels jongetje (12) tegen zijn zin binnen’

Ene verhaal tegen het andere

Vervolgens aaide de vrouw over zijn haar, bood een drankje aan en zei ze dat hij altijd langs mocht komen. Toen hij zijn moeder wilde bellen pakte de vrouw zijn telefoon af en toen hij zelf de voordeur open draaide om weg te gaan probeerde ze de deur weer dicht te duwen. Ze liet hem gaan toen ze tot haar schrik de buurvrouw zag en zei dat hij niets mocht vertellen. De vrouw vertelt dat de jongetjes aanbelden en meteen knielden bij haar hondjes om die te aaien. Ze vroeg alle drie de jongens binnen zodat de voordeur omwille van de honden dicht kon, maar alleen de 12-jarige ging daar op in. Het voordeurslot zou een draai met de sleutel hebben gekregen omdat die snel open neigt te waaien en ze zouden gewoon hebben gekletst over school, de dieren en de sponsorloop. De andere jongetjes spraken een buurvrouw aan toen hun vriendje lang binnen bleef. Die zegt twee keer te hebben aangebeld zonder resultaat. Toen de deur openging, zou het jongetje bang naar buiten zijn gestoven terwijl de verdachte flatbewoonster hem om zijn adres vroeg.

Bewijs lastig

De aanklager vindt de zaak qua bewijs lastig: het is de ene verklaring tegen de andere. Maar het verhaal van het jongetje wordt wel gesteund door de waarneming van de buurvrouw terwijl de verklaringen van de voormalige Tielse zichzelf juist best vaak een beetje tegenspreken.



Tegen de politie begon ze ongevraagd over de jongen: “ik heb niks gedaan, hij zag er zo zielig uit.’ Volgens de agenten stond ze onvast op haar benen en praatte ze met een dubbele tong. Toen de vrouw mee moest naar de cel, werden agenten uitgescholden en stribbelde de vrouw tegen.



De aanklager beschuldigt de vrouw niet van seksuele of gewelddadige bedoelingen. Omdat ze een glaasje op had, had ze mogelijk niet door dat hij niet van haar toenadering was gediend. Ook heeft de vrouw inmiddels veel meer grip op haar leven dan in 2017 en wil de aanklager dat niet doorkruisen met een celstraf. De advocaat pleitte voor vrijspraak.