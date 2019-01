OM wil 3,5 jaar cel voor potentiële doodsteek mede-fruitplukker

blog Praatjes, gaatjes en plaatjes

21 januari ‘Praatjes vullen geen gaatjes’, zei mijn vader vroeger altijd. Oftewel: het is niet belangrijk wat er uit je mond komt, maar wat er uit je handen komt. Hij had natuurlijk nooit kunnen voorzien dat een paar decennia later het meeste geld verdiend zou worden met lucht die we naar elkaar toeblazen.