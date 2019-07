OM wil 84.175 euro van Tielse politiemol

BLOG Laat Fruitcorso niet uit handen glippen

14 juli Als het Fruitcorso al niet aan de vooravond van de 59ste editie had gestaan had het uitgevonden moeten worden. Zelden een evenement gezien dat zo bij de Betuwe, of zo u wilt Rivierenland, past als dit jaarlijkse festijn. Dat zo zichtbaar etaleert wat de regio bekend maakt in het hele land en waar zoveel saamhorigheid uit spreekt.