OM wil TBS’er terug in dwangverpleging na zorgwekkend contact met 12-jarige

Vrijspraak voor vrouw die Tiels jongetje (12) binnen hield

15:50 TIEL - Een 44-jarige vrouw is vrijdag vrijgesproken van het in huis vasthouden van een 12-jarig jongetje in haar toenmalige flat in de wijk Ridderweide in Tiel. Het Openbaar Ministerie had tegen de voormalige Tielse 100 uur werkstraf geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.