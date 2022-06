Onderwijsvakbond vreest na Tiel meer schoolsluitingen door lerarentekort

Sven van Ingen duwt voormalig trainer Gery Vink naar derde divisie: ‘Wilde hem effe laten zien wat ik van hem geleerd heb’

Ingenaar Sven van Ingen speelt volgend seizoen met Kozakken Boys in de tweede divisie. De oud-speler van TEC was met zijn ploeg in de finale van de nacompetitie over twee wedstrijden (3-1 en 1-4) veel te sterk voor GVVV, dat degradeert.

25 juni