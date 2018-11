‘Onderzoek sociale recherche naar Gelderse zorginstelling’

Bijna verdrinking

Betrokkenen spreken in NRC over verwaarlozing van kinderen binnen de muren van C&S en het ernstig tekort schieten van toezicht en zorg. Zo zou zelfs een bijna verdrinking van een 6-jarig epileptisch jongetje uit Arnhem, dat op dat moment in de instelling in Rijswijk verbleef, hebben plaats gevonden. Het jongetje, dat geen zwemdiploma had en problematisch gedrag vertoonde, zou aan de aandacht van de staf zijn ontsnapt en werd met zijn hoofd half in het water, bewusteloos, bij het Amsterdam-Rijnkanaal terug gevonden. Uiteindelijk kwam hij weer bij. Het ernstige incident zou zijn verzwegen tegenover toezichthoudende instanties.

Rol gemeenten

C&S had drie locaties in de regio: een moeder- en kindhuis en beschermd wonen voor jongeren van 15 tot 30 jaar in Tiel en begeleid wonen voor jongeren van 15 tot 30 jaar in Rijswijk. In totaal waren er rond de 45 cliënten. Carla van der Gun, eigenaar van C&S, ontkent in het artikel de beschuldigingen van hardhandigheid jegens bewoners tot het niet leveren van beloofde zorg en het onder druk laten tekenen van zorgdeclaraties. Zij vecht het opzeggen van de contracten door gemeenten nog steeds aan in een gerechtelijke procedure.