Ongeloof bij de Streeckerij: Oud-werknemer (52) verdacht van brandstichting bij kersenteler in Wadenoijen

Simp, boomer en corona: vereeuwigd als Woorden van de Tijd

15 juli TIEL - Simp (een soort loser), boomer (de oudere generatie) en corona: dat laatste woord kennen we allemaal, het tweede zullen sommigen herkennen, het eerste is ongetwijfeld een groot vraagteken. Toch zijn deze drie woorden in de Weerstraat in Tiel vereeuwigd als Woorden van de Tijd. Woensdagmiddag werden ze onthuld.