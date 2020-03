Ongeluk met twee vrachtwagens op A15, weg na 1,5 uur weer vrij

Fruitcorso Tiel: sommige clubs stoppen tijdelijk met bouw wagens, uitstel opening jubileum­jaar

14:57 TIEL - Enkele corsoclubs zijn vanwege het coronavirus tijdelijk gestopt met de bouw van de wagens voor het jubileumcorso dat in september in Tiel plaatsheeft. Het Fruitcorso Tiel prijst zich gelukkig dat 60 jaar Fruitcorso pas in september echt gevierd gaat worden.