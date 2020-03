Ongeluk met vrachtwagen op A15, file bij Tiel

Wederom weerstand tegen Anders Wonen: ‘Ik zit niet te wachten op zes halve criminelen in mijn achtertuin’

15 maart TIEL - Er is opnieuw onrust over Anders Wonen in Tiel. Omwonenden van de beoogde locatie aan de Lingeweg maken bezwaar. Ze zitten in hun buurt niet te wachten op Tielenaren die in hun oude woonomgeving zorgden voor buitensporige overlast.