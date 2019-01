Ongerustheid om TBS’er Tielse zedenzaak uit 2005 na ‘grensoverschrijdende appjes’

TIEL - Een tbs’er in een Tielse zedenzaak, van wie in 2017 de dwangverpleging onder voorwaarden was beëindigd, moet wegens verontrustende signalen weer de dwangverpleging in. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag geëist in zitting over de tbs van de man.