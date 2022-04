Onrustige nacht in Hertogenwijk: glascontainer opgeblazen en opnieuw auto uitgebrand

Opnieuw een autobrand

Het is de zoveelste autobrand in de regio. Vorige week werden al drie auto's in één week tijd aangestoken. Ook nu houdt de politie de mogelijkheid open dat de autobrand het gevolg is van brandstichting. ,,Dat sluiten we zeker niet uit. Het onderzoek is nog bezig. We zijn daarin onder andere op zoek naar camerabeelden in de omgeving.”