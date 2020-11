Oogletsel, maar geen mogelijke doodschop in Tiel: lagere straffen dan eis

Regionaal Archief Rivieren­land zoekt handjes met kennis van hanenpoten: wie helpt oude notarisak­ten online te krijgen?

8:00 TIEL - Wie in coronatijd tijd over heeft én de gave bezit om decennia oude hanenpoten te ontcijferen, mag zich melden bij het Regionaal Archief Rivierenland. Daar zoeken ze nog vrijwilligers om informatie over maar liefst 200 meter aan notariële akten digitaal in te voeren.