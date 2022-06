Ook bij de leerlingen van het beroepscollege van het Lingecollege kan de vlag nu uit

Daar huist het beroepscollege waar leerlingen de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) volgen. ,,Het is prachtig weer, dus we doen dat buiten” legt Robert van Galen, teamleider op het beroepscollege, die keuze uit. ,,Er staan statafels, ballonnen, de vlag hangt uit en er is muziek.”



Eerder op de dag rinkelden de telefoons met voor de meeste examenleerlingen - 59 kader, 43 basis - goed nieuws. Van Galen is ‘heel blij’ met de uitslag: van de kaderleerlingen is 93 procent in de eerste ronde geslaagd, bij de leerlingen van basis 95 procent.



,,In totaal moeten zeven leerlingen een herexamen doen", weet Van Galen. ,,Zij kunnen allemaal nog slagen.” Bijzonder: één leerling uit het beroepsprofiel zorg en welzijn heeft het voor elkaar gebokst cum laude te slagen.