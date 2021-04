Ook in 2021 geen jubileumeditie Fruitcorso Tiel: ‘Nu bouwen aan wagens lukt niet’

De maatregelen die gelden om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan leggen nog altijd grote beperkingen op aan de maatschappij, schrijft de organisatie in een persverklaring. Eén van de gevolgen is dat de bouwhallen waar rond deze tijd van het jaar al flink gewerkt wordt aan de fruitcorsowagens, leeg staan. Zicht op versoepelingen op de korte termijn is er onvoldoende.

‘Corsowagens bouwen kost veel tijd’

,,Het bouwen van corsowagens kost tijd, veel tijd”, zegt Laurens Verspuij, voorzitter van Stichting 4-Stromenland. ,,Dat betekent dat er nu volop gebouwd zou moeten worden, om in het derde weekend van september met die prachtige fruitcorsostoet door de Tielse straten te rijden. En dat is nu helaas niet mogelijk.”



Net als een jaar geleden is begin april de beslissing genomen het enige fruitcorso ter wereld af te gelasten. ,,Toch zien we dat er een hoop veranderd is ten opzichte van toen. Er is hoop en perspectief. De verwachting is dat de samenleving in de zomer grotendeels gevaccineerd is en dat evenementen weer georganiseerd kunnen worden”, kijkt Verspuij vooruit