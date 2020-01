Ook ouderenafdeling Pro Persona Tiel sluit de deuren

UPDATE Man redt Tiels meisje (13) dat door hond wordt aangeval­len

13 januari TIEL - Een 30-jarige man uit Geldermalsen is zondagavond in Tiel een 13-jarige meisje te hulp geschoten dat werd aangevallen door een hond. De redder in nood raakte daarbij zelf lichtgewond, het meisje was er slechter aan toe en moest naar het ziekenhuis. De hond is nog spoorloos.