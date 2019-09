Ook Rode Kruis opzij gezet bij fruitcorso: ‘Heel jammer’

Het Fruitcorso kiest dit jaar na vijfentwintig jaar voor een andere partij die de eerste hulp verleent langs het parcours: het Tielse bedrijf Just4Safety. De vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen thuisblijven.

Teleurstelling is groot

En dat is een teleurstelling , vertellen Gertjan Koster en Alwin van Deutekom. Die eerste roerde zich deze week op Twitter toen de Gelderlander het nieuws meldde over ondernemer Valkenburg die op een zijspoor gezet is bij het foodtruckfestival op het Kalverbos. Valkenburg was de man die in 2015 het eerste foodtruckfestival redde toen alles in de soep dreigde te lopen. Hij stak veel geld en energie in het evenement en vindt dat hij op onbeschofte wijze is behandeld.

Net als Valkenburg zijn de mannen van het Rode Kruis vooral teleurgesteld over de manier waarop ze aan de kant gezet. ,,Ik las op sociale media dat het Fruitcorso een nieuwe partner had voor de eerste hulp’’, zegt Alwin van Deutekom. ,,Daar schrokken we toch wel van.’’

Andere partij krijgt een kans

Al snel werd contact gelegd met het Fruitcorso. Daar werd verwezen naar plannen die eerder al in gang waren gezet. ,,Echt duidelijk werd het niet.’’ Woordvoerder Fred Eggink van het Fruitcorso laat weten dat er inderdaad geen duidelijke overweging was bij het aanwijzen van een andere partner.

,,We hebben besloten een andere partij een keer een kans te geven. Ook dat gaan we weer evalueren. Wellicht kiezen we een jaar later weer voor het Rode Kruis.’’ Beide partijen krijgen een bepaald bedrag van de organisatie. Eggink stelt dat de tweede partij niet per se veel goedkoper was.